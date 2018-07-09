Сегодня, 20:09

Главный редактор RT предложила трудоустроить главу МИД Великобритании. Сегодня состоялась его громкая отставка.

Маргарита Симоньян, возглавляющая RT, уже пригласила Джонсона стать ведущим одного из шоу телеканала. Например «В мире животных».

Таким образом она откликнулась на отставку одного из главных министров Великобритании. Сегодня они пишут заявления, как под копирку.

Политологи предрекают скорое крушение Мэй. Видимо, основным поводом для этого станет её «прогиб» Брюсселю по Brexit.

Не осталась в стороне и Симоньян. Она пообещала отставному британскому политику не только хорошую должность в программе «В мире животных».

Она сообщила, что Джонсона на RT ждут и холодная окрошка и нормальная причёска от имиджмейкеров. Помимо того, написала Симоньян в своём аккаунте, по улицам Лондона сейчас гулять совсем небезопасно. Другое дело в Ростове-на-Дону.

Сегодня Мэй подписала отставку Джонсона. Как и бывшего министра по Brexit. Того ей удалось заменить за 12 часов. Как получится с креслом главы МИД Великобритании, станет известно позднее.

Отставка Джонсона стала ещё одним ушатом холодной воды на голову Мэй. МИД был всегда оплотом британской империи. Видимо, вся она зашаталась.

Срочно заменён министр по Brexit. Дело дошло до главы МИД. Остаётся лишь гадать о следующем персонаже.