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Отличным сюжетом для сюрреалистического рассказа может послужить официальная версия смерти жены британского наркомана вследствие заговора российских спецслужб.

Также фабулой сценария блокбастера может стать эпидемия психической болезни, поразившая представителей властных структур Соединенного королевства. Министр обороны Гэвин Уильямсон после трех дней мыслительного процесса вновь совместил отравляющее вещество «Новичок» с фатальным исходом супруги наркозависимого гражданина.

Министр обороны уже по своему статусу, мог бы совместить в своей версии два города, находящиеся в десяти километрах от секретной лаборатории в Портон-Дауне. Затем, используя зачатки логики, предположить, что неспроста отравления происходят в зоне, где содержатся образцы отравляющих веществ. Сложив два и два, министр мог бы выдвинуть версию, что на объекте происходит утечка или некий маньяк из ученых тестирует свои новые разработки. В чем заключается мотив России, не могут придумать даже самые смелые фантасты. Но, главное назвать виновного, а обыватель поверит, благо пропагандистская почва щедро унавожена. В любом случае, это даже не сюрприз, а обвинение было крайне предсказуемым.