Порошенко придумал «запечатать» границу с РФ миротворцами ООН

Сегодня, 19:58

В сентябре Владимир Путин поддержал идею отправить вооруженный контингент на территорию Украины для обеспечения безопасных условий сотрудникам ОБСЕ. Киев настаивает, что границы миссии необходимо расширить вплоть до границы с Россией.

Сегодня в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе Петр Порошенко высказал очередную идею, призванную обезопасить территорию Донбасса от России, и изменить ситуацию в лучшую сторону. Единственный верный путь - это «запечатать» неконтролируемую границу с РФ миротворцами ООН и создать все условия для выполнения достигнутых ранее Минских соглашений. Порошенко уверен, что Владимир Путин должен пойти навстречу, и позволить разместить многонациональную миротворческую операцию как на Донбассе, так и на российской границе.

Глава ЕС Дональд Туск поддержал Порошенко, и пообещал поддержку ЕС в обеспечении сохранности территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.