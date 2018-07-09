Главная угроза стабильности Крыма - Украина

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Действия украинских властей и ее сторонников угрожают подорвать формирующуюся в новых условиях общественно-политическую и социально-экономическую жизнь Крымского полуострова.

Секретарь СБ России Николай Патрушев заявил об этом на совещании в Севастополе, специально организованном для обсуждения вопросов обеспечения законности и правопорядка в регионе. Он заявил, что угроза стабильности Крыма сохраняются. Главной угрозой он назвал «деструктивные устремления» действующих политиков Украины и, особенно, агрессивную деятельность «свидомых» украинцев, которые отказываются признавать результаты крымского референдума 2014 года.

Глава Совбеза также опасается, что стабильности Крыма могут нанести серьезный ущерб действия крымско-татарских радикалов. Лидеры Меджлиса, пребывая за рубежом, заявили о своей готовности к провокациям, в том числе к совершению различных диверсий и терактов.

Глава Следственного комитета РФ провел оценку раскрываемости преступлений в Крыму и Севастополе. Он сообщил, что за последние полтора года прокуратурой полуострова проведены расследования по более чем 1,5 тысячам фактов нарушения законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Но несмотря на предпринятые усилия, по мнению Патрушева, криминогенная обстановка в Крыму остается сложной. Николай Патрушев обратил особое внимание крымских властей на рост особо тяжких преступлений, и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также не низкий уровень раскрываемости уголовных дел.

Отдельным вопросом секретарь СБ вынес проблему коррупции. Особенно высокий уровень коррупции наблюдается в сфере государственных и муниципальных закупок.