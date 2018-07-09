Захарова дала комментарий заявке главы МИД Великобритании об отставке

Сегодня, 18:27

Сегодняшний день стал в Великобритании выдающимся на отставки. Министр по Brexit, ряд членов парламента, а вот сейчас и Борис Джонсон.

Мария Захарова уже дала комментарий этой отставке. По её мнению, у главы МИД Великобритании не было желания продолжать оставаться в «экипаже дырявой шлюпки».

Захарова отметила у Джонсона наличие лирического склада души. Помимо того, он был не равнодушен к классикам русской литературы, Её подумалось, может быть «не вынесла душа поэта» и далее – «позора».

Грязной, многокомпонентной интриге Терезы Мэй должен был наступить плачевный конец, что ранее и предполагалось.

Даже глава МИД Великобритании, известный в качестве короля политической эксцентрики, счёл далее невозможным оставаться в составе этого правительства.

Захарова отмечает, видимо, пришла пора отвечать за всё откровенное враньё против РФ. Это касается и «руки Кремля», и «Новичка», который никак никого не убьёт и агрессии России на территории Британии, и ЧМ-2018, и далее по списку.

Всё явственней, как считает Захарова, в Великобритании наступает правительственный кризис.

Однако, как показывает практика последних событий, Мэй по-прежнему продолжает пользоваться поддержкой королевы и министры меняются мгновенно. В частности, ушедший в отставку министра по Brexit был официально заменен в течение лишь 12 часов.