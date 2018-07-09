Британский глава МИД Борис Джонсон ушел в отставку

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Тандем премьер-министра и главы внешнеполитического ведомства оказался не настолько крепким, чтобы выдержать скандалы последних месяцев.

Тереза Мэй во второй половине дня 9 июля приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. Эксцентричный, но управляемый Джонсон до поры соответствовал безумной политике Великобритании в отношении привязки скандального Брексита к проискам Кремля. Будь на месте экс-мэра Лондона более трезвомыслящий политик, Мэй пришлось бы долго объяснять свою «многоходовку» с фейковым отравлением Скрипалей и последующим раздуванием истерии. Джонсон идеально подходил на роль партнера в политическом дуэте.

Однако очередное загадочное отравление, на этот раз британских граждан в непосредственной близости от химической лаборатории в Портон-Дауне, заставило Мэй действовать жестко для спасения остатков политической репутации. Отставка Джонсона может свидетельствовать о степени его вины в дезинформации с ОВ «Новичок» и российском следе. Судя по всему, недалекий и эксцентричный популист попал под сугубо политическую «раздачу».