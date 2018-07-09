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Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему глубоко озабочена продолжающимися проявлениями в Великобритании.

Кремль выразил сожаление из-за кончины отравленной «Новичком» британки. Сообщение об очередной химической атаке появилось в свободном доступе. За жизнь пострадавшей женщины боролись специалисты, но жительницу Эймсбери спасти не удалось.

«Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании», - сообщил Песков.

Вопрос «авторства» не первого отравления не дает спокойно сотрудничать Москве и Лондону. Из-за ошибочной уверенности британцев в виновности русских, неизвестные продолжают разрушать доверие и подрывать мировые договоренности. Эксперты убедительно уверяют, что исполнителей отравлений британцев нужно искать не в России, а в Британии, поскольку череда однотипных нападений может быть спланирована только «на месте из-под тишка».