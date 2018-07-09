Писатель Захар Прилепин решил уйти с должности командира батальона ДНР

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Новость о том, что писатель Захар Прилепин покидает армию ДНР, стала полной неожиданностью.

Автор «Черной обезьяны», «Обители», «Писем с Донбасса» рассказал журналистам, что решил уйти с должности заместителя командира батальона армии Донецкой Народной Республики.

8 июля он дал интервью СМИ, в котором объяснил мотивы своего поступка: «Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск. Теперь мы ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя».

Прилепин рассказал, что в ближайшее время никаких боевых действий не ожидается, а в большой России у писателя накопилось много дел и проблем, для решения которых необходимо его непосредственное участие. Ведь на Донбассе он прослужил два года. Однако, Захар останется советником главы ДНР Александр Захарченко. Сохранит пост руководителя гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса. А также продолжит курировать свой батальон.

Подразделение, по мнению Прилепина, является очень боеспособным. За своих ребят он спокоен. В то же время, Захар видит свое предназначение в том, чтобы стать связующим звеном между россиянами и жителями самопровозглашенных республик для укрепления их дальнейшего сотрудничества.

По его мнению, необходимо укреплять связь между Россией и Донбассом. В конце интервью писатель разоткровенничался, что время службы в батальоне стало самым счастливым временем в его жизни.

Напомним, что Прилепин был активным участником боевых действий на земле Донбасса с 2015 года.