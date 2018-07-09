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87 человек погибли, у 13 не выдержало сердце – сообщает CNN, ссылаясь на местные СМИ.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас рассказал, что саммит ЕС - Япония перенесли на 17 июля. Из-за наводнения и оползней на юго-западе Японии пострадали по меньшей мере 87 человек, еще 13 человек с тех пор скончались от остановки сердца.

Общее число пострадавших составило 100 человек. Благодаря снятию аварийных предупреждений об дожде и ухудшению погодных условий страна продолжает поисково-спасательных работах. Производитель электроники Panasonic Corp сказал, что один из заводов в Окаяме (Западная Япония), оказался отрезанным от мира из-за закрытия дорог.

В то время как правительство Японии внимательно следит за погодными условиями и издает предупреждения, большая часть страны за пределами крупных городов является горной. Строительство происходит практически на каждой пригодной для использования земле, что делает ее уязвимой для бедствий. Причиной паводков в стране стали последствия после Второй Мировой войны, в результате которой многие горные леса были вырублены.