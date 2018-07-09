В Великобритании новым министром по Brexit стал Доминик Рааб

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Не всё в порядке у этого государства с выходом из ЕС. Окончательные условия «расставания» всё ещё не оформлены.

Предыдущий министр по этим вопросам покинул пост по собственному желанию. На его должность назначен Доминик Рааб, который станет новым министром по Brexit Великобритании.

Назначение произвела Тереза Мэй, а королева одобрила такую кадровую перестановку.

Раньше Доминик Рааб был заместителем главы министерства, ведающего делами регионов и вопросами по местному самоуправлению. Помимо того, он занимал такую же должность в Минюсте.

Предыдущий министр по Brexit Дэвид Дэвис посчитал предложенный правительством Великобритании план большой уступкой для Брюсселя. В основном это касается вопросов общего рынка и таможенного союза ЕС.

Доминик Рааб был назначен новым министром лишь спустя 12 часов после того, как свой пост оставил предыдущий.

Политологи не исключают, что после подобных шагов Мэй, парламент Великобритании может объявить ей вотум недоверия.

Главный лейборист Великобритании уже дал свои комментарии по поводу отставки Дэвиса. В них было озвучено много нелицеприятного для Мэй.