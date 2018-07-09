Россия передала США проект итогового заявления Путина и Трампа

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Дипломатическая обтекаемость и желание избегать обсуждения острых тем, такую оценку уже дали эксперты, ознакомленные с документом, текст которого разгласили американские инсайдеры.

Источники в Вашингтоне сообщили, что Россия передала США проект итогового заявления Владимира Путина и Дональда Трампа после встречи в Хельсинки, которая состоится через неделю. Судя по тексту документа, занявшего две страницы стандартного формата, никаких концептуальных и прорывных решения в ходе исторического диалога принято не будет. Стороны намерены обменяться своим видением международной обстановки и скоординировать совместные действия в некоторых, не очень болезненных точках. Кроме того, осуществится попытка налаживания взаимовыгодных экономических контактов.

По словам инсайдеров, в Белом доме благосклонно отнеслись к российскому проекту итогового решения, однако настаивают на получении гарантий от Путина, что Москва впредь не будет вмешиваться в выборный процесс третьих стран вообще и США, в частности. Некоторые политологи считают представленный документ очередным фейком. По их мнению, такой опытный переговорщик, как президент России вряд ли ограничится дежурными и обтекаемыми формулировками без продвижения своей позиции.