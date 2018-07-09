Обновить карту России предложили в ЦРУ

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В управлении ЦРУ поздравили российских футболистов с такой успешной игрой на ЧМ-2018. В ответ на это, в посольстве РФ в СШП предложили пересмотреть имеющуюся карту России и добавить в нее Крымский полуостров.

Спор о принадлежности Крыма к России не утихает и по сей день. Постепенно все же в мире признают, что крымский полуостров уже на всегда стал частью РФ, что исторически оправданно. Так, появилась информация о том, что руководство Центрального разведывательного управления США поздравило российских футболистов с успешной игрой на чемпионате мира.

Такое заявление возмутило многих россиян. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганджара сообщил, что нас не нужно поздравлять, а просто необходимо признать, что Крым – это Россия и внести корректировки в существующую карту. Хотя политик уверен, что таким образом американская сторона дает нам понять, что будет продолжать выбранную политическую линию, а не садиться за стол переговоров и признавать Крым.

Известно, что перед матчем Россия – Хорватия на сайте ЦРУ появилась подборка материалов о нашей стране, которые являются частью «Мировой книги фактов ЦРУ». В одном из данных сообщений изображена карта РФ, а в другом – статистические данные о ней.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 голу после проведения всенародного референдума, на котором 97% населения поддержали возвращение в состав РФ.