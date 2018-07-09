Индия ведет переговоры с Россией по пересмотру проекта истребителя пятого поколения

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Правительство Индии требует пересмотра совместного с Россией проекта для улучшения его условий в свою пользу.

Индийские власти утверждают, что разработка самолета FGFA слишком затратна и полагает, что с партнером они могли бы прийти к компромиссу. Проект аналога СУ-57 был утвержден на 11 лет, однако 14 июня Индия якобы разорвала соглашение и сообщила, что доступ ко всем необходимым технологиям у нее и так есть, и российская сторона ей в этом ни к чему. Но 8 июля Нью-Дели сообщило, что не будет отказываться от участия в проекте, если его условия будут пересмотрены.

Ранее сообщалось, что при доведении проекта нового истребителя пятого поколения до логического завершения, с новыми технологическими условиями, Индия могла бы стать в ряд с Китаем, США и Россией по наличию прорывных технологий. Тем более что ко времени "разрыва" соглашения Нью-Дели уже выплатило России 295 миллионов долларов, эти деньги считались выброшенными на ветер. Но при возобновлении работы над проектом Индия ничего не потеряет и возможно останется в выигрыше. Поэтому государство до сих пор ведет переговоры с российской стороной.