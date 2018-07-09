Президент России выразил соболезнования Японии в результате катаклизма

Сегодня, 12:11

Владимир Путин соболезнует родственникам погибших жителей, а также разрушениям в японском государстве.

Из-за воздействия тайфуна "Прапирун" в Японии начались мощнейшие ливневые дожди. В результате выпавших осадков в стране начались оползни и наводнения. По последним данным, последствия катаклизма весьма разрушительны, 109 человек погибли, 79 пропали без вести, а также трое находятся в тяжелом состоянии.

Президент Российской Федерации выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи со сложившейся ситуацией. Он сообщил, что население России скорбит вместе с Японией, пострадавшей в результате катаклизма, по утраченным жителям государства.

Известно, что японский премьер отменил ближайшие поездки в Европу и на Ближний Восток из-за катастрофы. Предварительное время возобновления поездок пока неизвестно. По всей видимости, пока не будут устранены последствия бедствия.

Государство Япония является островным и тайфуны, оползни, наводнения - это нередкое явление. Однако подобные стихийные разрушения повергают в бедствие целую нацию и заставляет весь мир содрогаться и скорбеть вместе с Японией.