В Хорватии осудили поступок Виды и Вукоевича на ЧМ-2018

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После победы над сборной России футболисты сборной Хорватии Домагоя Вида и Огнен Вукоевич выкрикнули фразу «Слава Украине». Такие действия осудили хорватские средства массовой информации.

Противостояние сборных России и Хорватии вызвало интерес не только поклонников футбола, но и людей, которые абсолютно ним не интересуются. Для многих недоброжелателей России, победа хорватской сборной стала настоящим праздником, особенно в Украине. После игры в интернет попало видео, где с раздевалки хорватов, в команде которых есть два игрока, которые выступали за киевский клуб «Динамо». На видео защитник Домагой Вида выкрикивает лозунг «Слава Украине», а Огнен Вукоевич сообщает, что посвятил победу украинской земле.

Такие действия спортсменов вызвали протест со стороны хорватского футбольного союза, члены которого призвали игроков не превращать спортивную арену в место для политических разборок. Также руководство союза подчеркнуло, что такие слова стали ответом на множество сообщений, которые были получены от украинских болельщиков.

В хорватских СМИ также распространили информацию о том, что такие высказывания футболистов – это их личная инициатива и такие слова не имеют отношения к общегосударственной линии Хорватии. В Международной федерации футбола такие действия Виды и Вукоевича расценены как неспортивные и противоречащие принятым канонам, а обоим игрокам вынесли предупреждение.