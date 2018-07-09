«Колдун или мошенник»: Жириновский предсказал превращение России в США

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С помощью магии и колдовства политик решил, что до 2036 года РФ пойдёт по американскому пути.

Недавно в Сеть попало интервью с Владимиром Жириновским. В нём политик даёт свои прогнозы на будущее России. По словам Жириновского, есть несколько путей развития событий. Первый вектор развития событий гласит, что Путин будет президентом 6 лет. Если РФ сохранит институт президентства, то в марте 2024 года президентом станет Медведев и пробудет на посте российского президента ещё 12 лет.

Жириновский предсказывает, что настоящие изменения ждут россиян только в 2036 году, именно тогда на смену старым политикам придут новые. Дело в том, что Медведев занимать свой пост больше двух сроков не имеет права. Путин же в тот момент, если и будет жив, то будет откровенно слишком старым для президентства.

Однако есть и второй вектор развития событий. Российское правительство может изменить конституцию таким способом, что вместо института президентства будет введён некий исполнительный совет. В нём будет состоять 30 человек, из которых один будет председателем с полномочиями президента.

В таком случае, по словам Жириновского, никаких выборов не нужно будет проводить. Чтобы демократию выровнять, больше полномочий получит Госдума РФ и суды.

Указанная модель государства, по мнению Жириновского, действует сейчас в США, то есть политик предсказал превращение России в американскую модель государства. В США президента может остановить Сенат, Конгресс и суды, Жириновский заявляет, что Россия сделает также.

Стоит отметить, что многие предсказания Жириновского сбываются, по крайней мере он делает такую видимость. Некоторые считают, что политик колдун, который использует магию для своих предсказаний. Другие уверенны, что Жириновский обычный мошенник, который с магией и колдовством ничего общего не имеет.

Колдун Жириновский или нет, но он недавно заявлял, что Европа бросит Украину. До этого политик сделал предсказание, что у так называемых «ДНР» и «ЛНР» есть шанс войти в состав РФ. Конечно же никаких доказательств Жириновский не приводит, прося людей просто ему верить. Всё это вызывает вопросы в компетентности политика, ведь в своих рассуждениях он высказывается как обычный софист.