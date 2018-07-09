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Вице–премьер Италии приедет на финал ЧМ и встречу с Путиным

Сегодня, 11:44

Он намерен совершить политически-футбольный тур в Москву. Приглашение министр получил от спецведомств РФ.

Маттео Сальвини не только вице-премьер Италии, а ещё и глава МВД этой страны. Он приедет на финал ЧМ, а также планирует встретиться с Владимиром Путиным и российскими коллегами – силовиками.

Вице-премьер уже сообщил о теме своих будущих переговоров с Владимиром Колокольцевым. Это согласование действий против международного терроризма. По мнению Сальвини, только кажется, что враг побеждён. На самом деле это далеко не так.

Итальянский вице-премьер очень рассчитывает встретиться с Путиным. Политик говорит, что таких людей, как лидер РФ, Италии нужны десятки, что бы те действовали в интересах населения.

О желании посетить финал ЧМ и встретиться с Путиным, политик информировал и раньше. Сальвини сообщал, что очень хотел бы совместить официальные обязанности с походом на футбол.

Недавно вице-премьер был на приёме в посольстве США. Там Сальвини особо отметил, что вовлечение России в борьбу с терроризмом является крайне важным. Как и в противодействие незаконной миграции.

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