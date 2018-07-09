ДНР угрожает серьёзная экологическая катастрофа

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Загрязнение атмосферы и новые вирусы это самые лучшие результаты 4-летнего противостояния на территории непризнанных республик.

Эксперт оценил последствия использование оружия и химических препаратов на территории ДНР и ЛНР во время войны Украины с ополченцами. Донецкая и Луганская области могут стать территориями с «законсервированными ядерными отходами». Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак предвидит такой результат. ДНР и ЛНР реально угрожает серьёзная экологическая катастрофа. На 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщили неутешительные результаты исследования.

«Мир должен знать про угрозы, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона», - отметил министр.

Действия борцов за свои права квалифицировали как международный экологический терроризм. Серьезную угрозу несут затопленные шахты, которых на сегодня около 36 штук. Семерак уверен, что решить проблему без поддержки Украина не сможет: нет финансов, нет экспертов, нет технологий. В Донецкой и Луганской областях провели мониторинг в 2017 году при финподдержке Канады и Австрии. Вопрос должен решиться, поскольку опасность появления нового Чернобыля очень велика.