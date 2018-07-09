«Найти 8 трлн рублей»: Путину «помогли» отказаться от повышения налогов

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После «ареста» главы Кремля активистами раскрыты схемы отмывания бюджета РФ.

Акции против Владимира Путина продолжаются, ввиду изменения политики в отношении пенсионеров и плательщиков налогов. Известно, что Кремль и правительство готовы рискнуть большинством избирателей. Желание «найти 8 трлн рублей» привело власть к неожиданному решению: повысить налоги и пенсионный возраст. Поэтому активисты в социальной сети ВК решили продолжить начатую на Никольской улице акцию «ареста Путина». В паблике «Ешкин крот» опубликовали видеозапись, где разместили бухгалтерские объяснения и точные расчеты по 5 основным пунктам.

Под анализ попали известные проекты Путина. 10 трлн можно сэкономить на убыточных инициативах «Газпрома», 19 трлн рублей повисли в воздухе из-за гособоронгосзаказов. 7,7 трлн рублей отдали на госзакупки друзей-олигархов, 2,8 трлн рублей отправились на поддержание ЦБ в 2017 году банкиров, отъезжающих в Лондон. Самым большим «промахом» власти активисты посчитали вложение 5,8 трлн рублей на проекты строительства: ЧМ (800 млрд рублей), Крымский мост (230 млрд рублей), ВСМ до Грозного (1,2 трлн рублей), мост на Сахалин (540 млрд рублей), мост Сахалин-Япония (3 трлн рублей).

Именно так активисты «помогли» Путину отказаться от повышения налогов и нашли 45,3 трлн рублей.