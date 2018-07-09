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"Творит войну": Порошенко предлагает Польше дружить против России

Сегодня, 08:38

Президент Украины строит с Польшей добрососедские отношения, что достаточно выгодно для украинского народа. Теперь же он таким образом пытается не допустить победы третьей стороны.

В воскресенье 8 июля президент Порошенко прибыл с визитом в Польшу, где он принял участие в открытии мемориала памяти украинцам в польском селе Сахрынь. Также известно, что он встретится со своим польским коллегой. Во время пресс конференции Петр Алексеевич заявил, что украинское государство всегда стремилось сохранить дружеские отношения с поляками, но им часто мешали. Поэтому на современном этапе необходимо не допустить вмешательства «третьей стороны» в развитие таких отношений.

При этом глава Украины не конкретизировал, какая именно «третья сторона» мешает двум странам строить взаимовыгодные отношения, но все присутствующие поняли, что речь идет именно о России. Таким образом предполагается, что Порошенко «творит войну» и пытается столкнуть россиян с поляками. На своей страничке в социальной сети Facebook лидер украинского народа заявил. Что стратегическое партнерство Украины и Польши станет жестким и адекватным ответом на агрессию Кремля. Анджей Дуда пока не отреагировал на такое предложение Порошенко.

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