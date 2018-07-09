VistaNews.ru


Власть КНР запретила СМИ резко критиковать Трампа из-за торговой войны

Сегодня, 08:04

Эксперты предвидят смену приоритетов во внешней политике Китая.

 Дональд Трамп много изменил в отношениях США с другими странами. Придя к власти, он решился на кардинальные меры в экономике, религии, резко поставил вопрос решении наплыва мигрантов. Более того, не останавливаясь на кардинальной внутренней политике, Трамп взял курс на «войну» с западными странами, Россией и другими странами-гигантами. Эксперты не уверенны, что Трамп сможет получить новый президентский срок после очередных выборов.

Страны по-разному реагируют на самоуправство и резкие решения в области всемирной торговли. Германия отмалчивается и не делает громких замечаний, Франция солидарна с Меркель и придерживается нейтральной позиции. Кажется и КНР решилась пойти по наименьшему пути сопротивления. Власть Китая запретила СМИ резко критиковать Трампа из-за торговой войны. В частности, китайские власти просят журналистов не использовать агрессивных, грубых или непристойных выражений в адрес американского лидера. Может ли этот факт знаменовать начало нового союза пока не ясно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега...

«Ролей по блату не давал»: Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову

Молодая любовница была осыпана ролями и стала Табакову принцессой, а родная...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем