Власть КНР запретила СМИ резко критиковать Трампа из-за торговой войны

Сегодня, 08:04

Эксперты предвидят смену приоритетов во внешней политике Китая.

Дональд Трамп много изменил в отношениях США с другими странами. Придя к власти, он решился на кардинальные меры в экономике, религии, резко поставил вопрос решении наплыва мигрантов. Более того, не останавливаясь на кардинальной внутренней политике, Трамп взял курс на «войну» с западными странами, Россией и другими странами-гигантами. Эксперты не уверенны, что Трамп сможет получить новый президентский срок после очередных выборов.

Страны по-разному реагируют на самоуправство и резкие решения в области всемирной торговли. Германия отмалчивается и не делает громких замечаний, Франция солидарна с Меркель и придерживается нейтральной позиции. Кажется и КНР решилась пойти по наименьшему пути сопротивления. Власть Китая запретила СМИ резко критиковать Трампа из-за торговой войны. В частности, китайские власти просят журналистов не использовать агрессивных, грубых или непристойных выражений в адрес американского лидера. Может ли этот факт знаменовать начало нового союза пока не ясно.