В Британии министр по Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку

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Это связывают с его принципиальным несогласием со стратегией, которую в этом вопросе избрала Тереза Мэй. С ним солидарны и ряд других английских политиков В Британии ушёл в отставку Дэвид Дэвис. Он был министром по Brexit. Его примеру последовали и несколько членов парламента. Так же поступили Суэлла Браверман и Стив Бейкер.

Джереми Корбин, возглавляющий в Британии лейбористов, уже высказался по этому поводу. По его мнению, то, что Дэвис ушёл в отставку, свидетельствует о том, что Мэй не в состоянии произвести выход страны из ЕС, и женщина совсем потеряла авторитет.

Правительство, возглавляемое Мэй, «в хаосе». Сама она, считает Корбин, не столько служит народу, сколько «удерживается ради самой себя».

Сам Дэвид Дэвис пояснил свою отставку несогласием со стратегией премьер-министра.

Перед этим Мэй объявила, что скоро состоится обнародование официального документа о позиции Британии на переговорах по Brexit.

Известно, что группа идеологов, предлагавшая «жёсткий Brexit», в которую входила и Мэй, потерпела поражение.