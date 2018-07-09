VistaNews.ru


Российский самолет сможет уничтожать военные спутники

Сегодня, 07:44

Позже «Порубшик» поступит в арсенал воздушно-космических сил России. Самолет сможет подавлять сигнал спутников на земле, в воздухе, и в воде.

Впервые за долгое время в России создадут мощный самолет, который сможет уничтожать военные спутники. Такие самолеты смогут использовать в военном оборонном комплексе ВКС России. Российский самолет сможет подавлять любые спутники, выводя их радар из строя. Ранее исследователи уже создавали подобную военную технику. Всего таких уникальных самолетов в арсенале России три, все они созданы на основе Ил-22.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега...

«Ролей по блату не давал»: Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову

Молодая любовница была осыпана ролями и стала Табакову принцессой, а родная...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем