Российский самолет сможет уничтожать военные спутники

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Позже «Порубшик» поступит в арсенал воздушно-космических сил России. Самолет сможет подавлять сигнал спутников на земле, в воздухе, и в воде.

Впервые за долгое время в России создадут мощный самолет, который сможет уничтожать военные спутники. Такие самолеты смогут использовать в военном оборонном комплексе ВКС России. Российский самолет сможет подавлять любые спутники, выводя их радар из строя. Ранее исследователи уже создавали подобную военную технику. Всего таких уникальных самолетов в арсенале России три, все они созданы на основе Ил-22.