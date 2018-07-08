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Постпред США при НАТО обвинила Россию в желании дестабилизировать альянс

Вчера, 22:57

Кэй Бэйли Хатчисон, постпред США при НАТО заявила сегодня, что Россия желает дестабилизировать Североатлантический альянс.

Также она обвинила Россию в том, что она хочет переманить на свою сторону союзников США, в том числе и Турцию.

Заявление постоянного представителя США при НАТО прокомментировал заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он сказал, что Россия старается взаимодействовать с другими странами на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Москва не стремится разрушать союзы и принуждать кого-то к этому, не пытается ослабить позиции альянса. Она старается конструктивно решать проблемы международных взаимодействий.

Также Швыткин сказал, что США, например, лоббируют интересы своего военно-промышленного комплекса и принуждают своих союзников покупать именно американские вооружения, хотя, например, российские аналоги могут быть лучше. Здесь Швыткин, видимо, намекает на переговоры России и Турции о покупке последней комплексов ПВО С-400. США резко возражали против такой сделки.

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