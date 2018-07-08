"Ядерная война начнется с Европы": Предсказания британского ясновидящего сбылись

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Землю уже потрясли смертоносные землетрясения и извержения вулканов.

В прошлом Крейг Гамильтон-Паркер неоднократно доказывал, что его не зря называют пророком судьбы. Он предсказал победу Трампа на выборах, теракт в Ницце и многое другое. Сбылись и некоторые предсказания известного британского ясновидящего на 2018 год. Предупреждал о глобальном потеплении, которое спровоцирует бурная солнечная активность. Пророк считает 2018 год - годом природных бедствий: сильнейшие землетрясения и извержения вулканов затронут даже те уголки планеты, которые не видели глобальных природных катаклизмов уже целые тысячелетия.

Трясти начнет с Европы. Из-за извержения Везувия придется эвакуировать все население Неаполя. На Карибах начнутся массовые потопы из-за мощнейших ураганов, которые не сравнятся ни с одним из прежних. В Калифорнии и Австралии вспыхнут масштабные лесные пожары. В Китае и Индии начнется потоп. Отколовшаяся часть антарктического шельфового ледника перекроет судоходные пути.

Политические дрязги и международные конфликты тоже натворят немало бед. В Северной Корее народ свергнет Ким Чен Ына. Из-за применения биологического оружия по миру прокатится эпидемия гриппа. Украину обвинят в продаже ядерных технологий и ракет. Массовое мошенничество с криптовалютой вызовет скандал и выяснится, что компания финансировала теракты и войны. Столицы европейских государств подвергнутся воздействию химоружия в результате воздушных терактов. Россия и Китай объединятся для создания мощного военного и экономического альянса против США.

Он говорил, что "ядерная война начнется с Европы". Эксперты склонны верить, ведь многие предсказания британского ясновидящего сбылись.

Сам пророк сохраняет спокойствие и смотрит в будущее с оптимизмом, несмотря на свои апокалипсические предсказания.