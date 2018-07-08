Эксперты назвали перспективы повышения пенсионного возраста в России

Сегодня, 20:49

Источники, близкие к федеральным властям, сообщают через СМИ, что власти России обсуждают смягчение мер по повышению пенсионного возраста.

В общем, это было с самого начала секретом Полишинеля, что правительство будет требовать повышения пенсионного возраста женщин и мужчин на 8 и 5 лет соответственно, а после естественного возмущения людей выйдет весь в белом Владимир Путин и призовет повышать возраст не так сильно, а, например, на 6 и 3 года женщинам и мужчинам.

Что же касается фактов, то президент Путин в четверг подписал изменения в Закон о бюджете на 2018 год. Социальные расходы сокращены более чем на 50 миллиардов рублей (практически все сокращение – это сокращение выплаты пенсий). Одновременно на ту же сумму увеличено финансирование силовиков (это только по открытым статьям бюджета, как обстоит дело с закрытыми статьями, неизвестно).

Перспективы повышения пенсионного возраста могут быть высчитаны математическим путем. Исходя из того, что общая сумма пенсионных выплат уменьшается на 50 млрд. в год, имеется арифметическая задача – какому числу пенсионеров не будут платиться пенсии в связи с тем, что они не выйдут в этом году на пенсию.