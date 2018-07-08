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"Это не была война, а чистка этническая": Президент Польши о Волынской резне

Сегодня, 19:55

Польский лидер не считает трагедию в Волыни частью войны между поляками и украинцами, ведь несмотря на сотни тысяч замученных украинцев, «погибло всего пять тысяч».

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня Волынской трагедии. Здесь лидер заявил, что этот день является страшной датой для многих семей в Польше, ведь огромное количество их близких погибли на Волыни в 1942-1944 годах. Согласно данным, здесь убиты порядка 100 000 поляков. Однако лидер подчеркнул, что это была не война, а простая этническая чистка, ведь несмотря на сотни замученных граждан, «погибло всего пять тысяч» украинцев.

Анджей Дуда обратился к украинским чиновникам с просьбой разрешить семьям погибших в Волынской резне привести в порядок могилы убитых поляков.

Волынская резня - этнополитический конфликт в годы Второй мировой войны, во время которого Украинская повстанческая армия* (запрещена на территории России) массово уничтожала этническое польское население и граждан Украины на территории округа Волынь-Подолье, пик которого пришелся на июль 1943 года. Жестоким пыткам, истязаниям и увечьям подвергались все - женщины, дети, грудные младенцы и старики. В Польше 11 июля учрежден День памяти жертв геноцида, совершаемый в отношении поляков от украинских националистов.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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