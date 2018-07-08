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Депутат Рады: Запад умолял Киев не вводить военное положение

Сегодня, 19:52

Начало «кровавой провокации» станет концом для Порошенко.

Антон Геращенко, известный как депутат Рады и советник главы МВД, сообщил следующее. С его слов, Запад тогда умолял Киев не вводить военное положение. Якобы, следствием этого стала бы отмена президентских выборов.

Депутат Рады проинформировал, что Турчинова тогда Запад, буквально, «держал за руки и умолял» со словами «пожалуйста».

Далее Геращенко продолжил, что сейчас при возможной эскалации конфликта на Донбассе, это негативно повлияет на положение Порошенко. Начало «кровавой провокации» станет концом его президентства.

Военные действия на Донбассе в 2014 году начал Киев. Это произошло после госпереворота на Майдане и объявления ДНР и ЛНР себя в качестве независимых республик.

Порошенко, избранный президентом вскоре после этого, пообещал победить эти регионы за 2 недели. Идёт уже пятый год. Количество жертв исчисляется десятками тысяч.

А просил Донбасс, поначалу, совсем немногого. Разрешить в регионе общаться на русском языке и самостоятельно избирать губернатора. Видимо, Киев тогда решил «совсем оборзели».

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