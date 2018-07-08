В Хельсинки инициировали переименование улицы в честь Трампа

Сегодня, 19:18

Инициативная группа жителей Хельсинки под названием «Helsinki Loves Trump» инициировала переименование улицы Атенеуминкуя. Активисты решили, что ее следует назвать в честь Дональда Трампа Trump Street.

Существующее название улицы, кстати, логично на все 100% - по названию музея "Атенеум". Но у Маркуса Бундерса, руководителя группы, такое объяснение инициативы: они верят, что предстоящая встреча в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путина принесет важные последствия для всего мира.

Ведь когда-то, в 1975-м, здесь проходило эпохальное Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт этого совещания или, как его еще называют, Хельсинкские соглашения, закрепил нерушимость всех существующих после Второй мировой войны границ в Европе.

Но даже если предстоящий саммит не будет эпохальным, название одной из центральных улиц в честь Трампа может положительным образом повлиять на туризм, тем более, что на этой улице есть бар с названием Wall Street.

Для того, чтобы инициатива по переименованию была рассмотрена городскими властями, надо набрать подписи 2% жителей – это около 12 тысяч человек. Пока же этой инициативе ничего не светит, так как количество собранных в ее поддержку подписей – мизерное.

Встреча Трампа и Путина состоится 16 июля.