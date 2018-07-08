Путин считает высокие технологии определяющими направления развития общества

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Глава РФ уверен, что цифровая продукции стимулирует экономический рост, являясь очень востребованной.

Недавно Путин выступил с приветствием участников, гостей и организаторов 9-той Международной промышленной выставки «Иннопром-2018», которая будет проходить в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

Путин считает, что форум не только каждый год объединяет участников, но и укрепляет свой авторитет в качестве экспертной площадки, на которой обсуждаются различные вопросы и демонстрируются инновационные разработки.

Глава РФ заявил, что сейчас высокие технологии являются определяющими направления развития общества. Они стимулируют экономический рост, а также улучшают качество жизни людей. Поэтому Путину кажется тема выставки, а именно «Цифровое производство», актуальной и востребованной.

Российский президент уверен, что выставка пройдёт успешно и в конечном итоге начнёт позитивно влиять на расширение международной кооперации, увеличению конкурентоспособности российской продукции, а также послужит стартом для новых и перспективных проектов.