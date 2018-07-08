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Российский ударный беспилотник «Охотник» поднимется в воздух в этом году

Сегодня, 18:28

Новинку испытают раньше срока благодаря слаженной работе конструкторов.

Российский ударный беспилотник «Охотник» закончат разрабатывать уже в ближайшее время. Источники на предприятии, ответственном за создание машины, утверждает, что дрон поднимется в воздух уже в этом году. Оборонщики утверждают, что проект «Охотник» в настоящее время находится на финальной стадии выпуска. Сейчас инженеры осуществляют последние доработки опытного образца, который планируется до конца года запустить в воздух.

Первоначально речь шла, что «Охотник» испытают в 2019 году. Теперь же ясно, что в небо он поднимется раньше намеченного срока. В июне машину заметили когда её выкатили из соборочного цеха Новосибирского авиазавода. Новинка использует современные стелс-технологии. Полная масса аппарата достигает 20 тонн. Когда дрон появится в войсках и какие задачи будет выполнять, пока не известно. Ожидается, что в нём будут сочетаться все современные наработки российского аваиционного оборонного комплекса.

Ранее мы писали, что в Беларуси тестируется первый в мире беспилотный самосвал. Машина уже вышла на полигон и показала себя с отличной стороны.

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