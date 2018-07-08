Украина разрабатывает «суперход» по внедрению в НАТО

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Киев может решиться на размещение у себя базы ПРО США и дивизионы Patriot. Такую инициативу может не поддержать Запад.

Украина уже несколько лет разрабатывает план по внедрению НАТО, но пока ни один не увенчался успехом. Так Валентин Бадрак из Центра исследований армии, конверсии и разоружения предлагает свой «суперход», который заключается в размещении на территории страны базы ПРО США, дивизионов Patriot и «заслон» из подразделений военного альянса. Запад может не пойти на такое из-за сильных финансовых растрат для себя, тем более, Украина не такой важный потенциальный член для НАТО.

Примечательно, что руководство организации следит не только за политическими и экономическими тенденциями в мире, но и за спортом. После определения участников финала они объявили, что все финалисты представляют страны, входящие в НАТО. Такое совпадение, видимо, показалось им увлекательным и неслучайным, а потому футболисты Англии, Франции, Бельгии и Хорватии получили торжественные поздравления и пожелания победы.