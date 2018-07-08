Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Курта Волкера по поводу Крыма

Сегодня, 17:17

26-летний крымчанин, политолог Иван Мезюхо, высказался по поводу слов специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера о принадлежности Крыма.

Американский представитель многократно заявлял, что США не признает Крым российским и не собирается этого делать в дальнейшем. По словам Волкера, санкции, введенные против России за Крым, останутся в силе и отменены не будут.

Мезюхо прокомментировал американское заявление таким образом, что американцам выгодно не упускать из виду тему Крыма, благодаря которой можно продлевать или даже усиливать антироссийские санкции.

Напомним, американский президент Дональд Трамп недавно на вопрос могут ли США признать Крым российским, ответил: «Посмотрим». Хотя в вопросе установления и отмены санкций у Трампа полномочий нет, да и вообще во внешней политике он сильно ограничен Конгрессом США.