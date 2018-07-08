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Ракетный эсминец ВМС США зашел в порт Одессы

Сегодня, 14:57

«Портер» DDG 78 вместе с командным кораблем «Маунт Уитни» Шестого флота примут участие в совместных украинско-американских военных учениях «Морской бриз - 2018».

Ракетный эсминец «Портер» DDG 78 в сопровождении командного корабля «Маунт Уитни» 6-го флота сегодня утром зашел в порт Одессы. Данный лайнеры ВМС США прибыли для участия в ежегодных совместных учениях «Морской бриз - 2018», которые стартуют 9 июля. Корабль оснащен 90 ракетными пусковыми установками, которые могут содержать противолодочные, зенитные и крылатые ракеты «Томагавк».

Представители военно-морских сил США заявили, что с нетерпением ожидают начала совместных учений с партнерами и союзниками НАТО, а флагманские корабли в акватории Черного моря призваны обеспечить мир и экономическую стабильность в регионе, а также укрепить политические отношения.

Стоит отметить, что в порт прибыли лишь два корабля ВМС США в связи с конвенцией Монтре 1936 года, согласно которой странам, не относящимся к акватории Черного моря, здесь запрещено размещать флот общим весом до 30 тонн на срок более 21 суток.

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