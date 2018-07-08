VistaNews.ru


Владимир Олейник озаботился качеством украинской питьевой воды

Сегодня, 14:22

Бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, против которого Украиной возбуждены уголовные дела, озаботился качеством украинской питьевой воды. Он предрек массовые кишечные инфекции и другие заразные заболевания.

Основания для таких предположений следующие. «Киевводоканал» сообщил, что предприятие "ДнепрАзот", производящее жидкий хлор, используемый водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства.

"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось на срок от недели до 20 суток", - заявили в водоканале.

Совет национальной безопасности и обороны и правительство прорабатывают варианты решения проблемы – возобновление производства или закупка хлора, например, в Румынии.

Пикантности ситуации добавляет то, что владельцы предприятия "ДнепрАзот", Коломойский и Боголюбов, - самые непримиримые политические противники Порошенко. Так что все это смахивает на грязные предвыборные технологии (выборы украинского президента предстоят весной будущего года). Необъявленная предвыборная президентская компания идет уже вовсю и только набирает обороты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем