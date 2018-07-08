Владимир Олейник озаботился качеством украинской питьевой воды

Бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, против которого Украиной возбуждены уголовные дела, озаботился качеством украинской питьевой воды. Он предрек массовые кишечные инфекции и другие заразные заболевания.
Основания для таких предположений следующие. «Киевводоканал» сообщил, что предприятие "ДнепрАзот", производящее жидкий хлор, используемый водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства.
Совет национальной безопасности и обороны и правительство прорабатывают варианты решения проблемы – возобновление производства или закупка хлора, например, в Румынии.
Пикантности ситуации добавляет то, что владельцы предприятия "ДнепрАзот", Коломойский и Боголюбов, - самые непримиримые политические противники Порошенко. Так что все это смахивает на грязные предвыборные технологии (выборы украинского президента предстоят весной будущего года). Необъявленная предвыборная президентская компания идет уже вовсю и только набирает обороты.