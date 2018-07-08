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«Вслед за Януковичем»: СМИ назвали страну, куда сбежит Порошенко

Сегодня, 12:44

Закулисные переговоры о «приюте» для политика уже активно ведутся.

Несмотря на намерение Петра Порошенко баллотироваться на второй президентский срок, социологические опросы говорят о том, что украинцы не хотят терпеть политика на посту президента ещё пять лет. В связи с тем, что он уже успел поссориться со всеми политическими конкурентами, для бизнесмена не остаётся другого выбора, кроме как уезжать из страны после смены власти вслед за своим предшественником Виктором Януковичем.

Украинские СМИ провели анализ внутриполитической ситуации, также изучили поведение президента Украины на международной арене, после чего назвали страну, куда сбежит Порошенко. Журналист Александр Дубинский утверждает, что переговоры о предоставлении «убежища» активно ведутся с Беларусью. В пользу данной версии говорит тот факт, что после террора в отношении «Сбербанка России» в Украине по неизвестным причинам с подачи президента дали добро на выкуп финансовой организации белорусским госбанком. Дубинский уверен, что в данной ситуации имели место быть личные договорённости между Александром Лукашенко и Петром Порошенко. Взамен белорусский лидер, вероятно, мог пообещать «приютить» у себя политика.

Ранее политолог рассказал, что ДНР и ЛНР стирают с лица земли по указу Порошенко.

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