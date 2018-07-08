Виноваты СМИ: Волкер пояснил позицию США по поводу Крыма

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В Белом доме не намерены признавать Крымский полуостров российской территорией. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер.

На саммите G7 в Канаде лидер США Дональд Трамп на вопрос журналистов о возможности признания полуостров территорией РФ ответил: "Посмотрим". Тут же появилось предположение, что президент США решит порадовать своей позицией по поводу Крыма Владимира Путина на предстоящей встрече двух лидеров.

Американский дипломат Курт Волкер пояснил позицию США по этому вопросу, заявив, что в данной ситуации виноваты СМИ, которые поспешили заявлять о возможности признания полуострова российским. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявили, что в Вашингтоне не намерены признавать аннексию Крыма Россией. Именно так следует рассматривать и понимать позицию США.

Также дипломат заявил, что считает Россию виновной в "гибридной войне" в Крыму и войне на Донбассе, что негативно сказывается на отношении украинцев к России.

В марте 2014 года в ходе референдума 96,77% избирателей РК и 95,6% уроженцев Севастополя поддержали вхождение в состав РФ. Украинские власти все еще заявляют, что Крым является украинской, временно оккупированной территорией. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", ведь референдум был проведен в соответствии со всеми правилами и уставом ООН.