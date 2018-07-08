Билл Мар: «Микрочлен» Трампа является корнем всех его проблем

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Неполноценность в постели сделала Трампа таким, каким он есть, считает комик и политический обозреватель.

Накануне на канале HBO состоялось очередное стендап-выступление популярного комика Билла Мара. Львиную долю своих шуток он традиционно посвятил политической тематике и, в частности, не смог обойти стороной президента США Дональда Трампа, к которому он давно питает большую «любовь».

Мар заявил, что корнем всех проблем миллиардера является его «микрочлен». Размер мужского достоинства Трампа, по мнению юмориста, напрямую влияет на его жизнь. Комик напомнил, что во время предвыборной кампании политик постоянно говорил о своём члене.

«Я думаю, что есть проблема. Я думаю, что есть очень большая проблема. Я думаю, что это огромная проблема. Я думаю, что этот человек никогда не доводил женщину до оргазма», - заявил Мар.

К слову, не только Трамп был удостоен критики в выступлении комика. К примеру, генерального прокурора США Джеффа Сейшнса он презрительно назвал «солдатом Конфедерации», а министра образования Бетси Девос «умственно отсталой».

Американский комедийный актёр Билл Мар выступает в жанре стендап. Большинство его выступлений посвящены социальным и политическим проблемам. Является членом Демократической партии США, в связи с чем, большинство его выпадов адресованы «республиканцам».

Не так давно о сексуальных похождениях Трампа высказалась и американская модель Playboy украинского происхождения Виктория Здрок. В начале 2000-х миллиардер говорил, что у него был роман с ней, однако женщина всё опровергает. Она отметила, что Трамп заявляя, что с ним она испытала лучший оргазм в своей жизни, однако на самом деле интимной связи между ними не было. Политика Виктория назвала пустым, мелочным, лживым мажором.