Президент Хорватии Грабар-Китарович рассказала о своей любви к Сочи

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Город нравится ей из-за вызывающих ностальгических чувств и дружелюбности.

Президент Хорватии прилетела в город вчера, 7 июля, чтобы поболеть за национальную сборную по футболу на ЧМ-2018 в матче с Россией. Колинда Грабар-Китарович рассказала о своей любви к Сочи, которая появилась ещё в октябре 2017 года, когда проводила встречу в городе с главой РФ Путиным.

Хорватский президент заявила, что она ещё в тот раз заметила красоту и гостеприимность Сочи. Ей город очень похож на Опатию, которая расположилась на юге Хорватии. Грабар-Китарович указанный населённый пункт для неё дорог из-за ностальгический чувств, так как она родилась неподалёку.

В Сочи же главу Хорватии встретил мэр Сочи Пахомов. Он сходил с Грабар-Китарович в музей олимпийской славы, а также поведал об известных спортсменах и знаковых событиях, которые сделали Сочи известными.

После экскурсии молодые футболисты подарили президенту панно известным символом Сочи, которым является башня ЖД вокзала. После этого Грабар-Китарович прошлась с Пахомовым по Навагинской улице. Президент Хорватии общалась и фотографировалась со всеми желающими и была очень дружелюбна. Она даже лично попросила одного молодого мужчину, у которого на груди был завязан флаг РФ, сделать с ним фото.