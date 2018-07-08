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НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 являются членами альянса

Сегодня, 11:08

Военная организация в Twitter поздравляет четыре команды, которые поборются за мировое первенство. Это сборные Бельгии, Франции, Хорватии и Англии.

Представители НАТО в социальной сети Twitter написали, что все полуфиналисты ЧМ-2018 по футболу являются членами военного альянса. Организация поздравляет сборные Бельгии, Франции, Хорватии и Англии с возможностью бороться за мировое первенство и желает им удачи.

Вчера, 7 июня, в Сочи состоялся последний матч четверти финала Чемпионата мира, где свои силы продемонстрировали Россия и Хорватия. Матч был очень напряженным, первыми забили российские футболисты, но их соперники не заставили себя долго ждать. Счет 1:1 привел к дополнительным таймам, в которых команды умудрились забить по голу. В конечном итоге все решил пенальти по пять мячей в ворота. Для огорчения россиян, в этом они не смогли победить Хорватию.

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