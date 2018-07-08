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Моряки России и Японии провели совместную тренировку по досмотру судна

Сегодня, 10:07

Российские военнослужащие провели для японцев день открытых дверей на своих судах.

Во время визита кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на базу морских сил самообороны Японии Майдзуру российские моряки отработали ряд мероприятий вместе с японскими военнослужащими. Представители объединения утверждают, что морские пехотинцы совместно с иностранными отрядами провели совместную тренировку по досмотру судна и выполняли роль досмотровой команды. Военнослужащие двух стран отрабатывали действия при обнаружении подозрительного судна. Помимо прочего моряки Японии и России посетили корабли друг друга. Также на кораблях ТОФ провели день открытых дверей. Российские суда покинут Майдзуру уже 10 июля.

Раннее мы писали, что Минобороны РФ создаёт «морскую полицию». Новое подразделение будет ориентировано на обеспечение правопорядка на борту судов ВМФ во время дальних походов, а также возьмёт на себя функции по контрольно-пропускному режиму. Сейчас этим занимается морская пехота.

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