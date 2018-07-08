«Зверские откровения»: В ДНР признались в массовых расстрелах мирных граждан

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Подобно нацистам, людей закапывали в общей траншее. Также были случаи убийства детей.

В ДНР сепаратисты в одном из пабликов в социальных сетях, сами того не желая, во время общения признались в жутких преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса. Зверские откровения боевиков рассказывали о мародёрстве, жестоких пытках, убийствах, применении террора, а также массовых расстрелах обычных мирных граждан.

Скриншоты заявлений сепаратистов из ДНР разошлись по всему интернету сразу же после заявлений. В широкие массы их обнародовал журналист Денис Казанский.

По словам корреспондента, боевики признались в убийствах и пытках в группе «Восток» в ВКонтакте, которую контролирует Александр Ходаковский. В одном из постов рассказывалось о преступлениях так называемого «полевого командира», который известен в кругах ДНР под кличкой «Керчь». Мужчина убил украинского школьника и его друзей.

В другом посте рассказывалось, как сепаратисты «посетили» день рождения одной из мирных жительниц в Донецке. Они зашли в частный дом, сразу же убили собаку именинницы и ранили её саму. После этого, они забрали из дома все деньги и бытовую технику, а также вывезли супруга женщины, судьба которого не известно.

Данный случай мародёрства был не единичный. В захваченных подвалах СБУ можно найти гниющие человеческие трупы и части тела, которые там остались после «допросов» следователей «Керчи». Люди знали, что здание СБУ – это смерть или потеря родного человека.

Боевик ДНР по имени Натан в социальных сетях также признался в массовых расстрелах обычных людей на временно оккупированной территории.

Убитых, как во времена нацистской Германии, хоронили в общей траншее скопом. Такие случаи происходили, когда мужчин целого села заставляли вступить в ряды ДНР, но они отказывались. Местные жители уже не раз рассказывали о подобном, но зачастую истории оставались попросту незамеченными.