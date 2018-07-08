«Каждый свой крест понесёт»: Макаревич раскритиковал «друга» Соловьёва

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Помимо предсказания, что ДНР и ЛНР быстро развалятся после ЧМ-2018, лидер группы «Машина времени» высказался относительно известного журналиста Владимира Соловьёва.

Андрей Макаревич дал откровенное интервью для радио, где высказал своё мнение относительно ряда злободневных тем. В частности, слушатели спросили у него о его «друге» телеведущем и журналисте Владимире Соловьёве. Гость студии раскритиковал звезду, но признал, что считает его талантливым человеком.

«Мы редко сейчас видимся.», -признал музыкант. «Не нравится, то, что он сейчас делает и как он это делает. Но я считаю, что он взрослый дяденька-то вообще. Каждый свой крест понесёт и каждый отвечает за то, что он делает. Я вообще не люблю пропаганду. Я считаю, что журналист должен заниматься не пропагандой, а журналистикой. А Вова очень талантливый человек. Он был прекрасным журналистом в своё время. Я надеюсь, что вы это помните. Я не верю, что человек может растерять свои таланты. Вопрос в том, как он их применяет.», - констатировал Макаревич.

Также у лидера «Машины времени» спросили о проблемах во время выступлений в Украине. Данный вопрос приобрёл актуальность после известия о том, что в Киеве недавно националисты обвинили Бориса Гребенщикова в «рашизме». «Мы были совсем недавно [в Киеве] на байкерском фестивале. Выступали мы там по-русски. Знаете, там русский язык не забыли ещё и наши песни помнят и поют вместе с нами огромной-огромной аудиторией. Так что в этом смысле всё хорошо. Эксцессов никаких не бывает.», - заявил музыкант. Говоря о конкретном случае с Гребенщиковым, Макаревич ответил: «Борю то чего в рашизме обвинять? Он что туда поехал пропагандировать что-то? Глупости конечно. Идиотов везде хватает. Это данность.».

Ранее мы писали, что Макаревич предрёк в интервью скорый развал самопровозглашённых ДНР и ЛНР. При этом Крым, по словам музыканта, Путин «не отдаст».

Также он высказался о проблеме повышение пенсионного возраста. Макаревич заметил, что сейчас россиянам власти «полезли в карман».