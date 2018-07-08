VistaNews.ru


Песков о проигрыше России на ЧМ: "Они умирали на поле"

Сегодня, 00:03

Пеков считает, что Россия в новом ЧМ-2018 сильно "выросла и возмужала" в футболе. Дальше сборная России будет покорять новые вершины, хоть и за пределами Чемпионата мира.

«Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими! И мы желаем успехов тем, кто остался в игре», - заявил после матча России и Хорватии пресс-секретарь президента России.

Матч между сборной России и Хорватии был напряженным. Никто до конца не верил, что россияне сдадут позиции и проиграют, но все же российской сборной не удалось выйти в финал. Несмотря на это, проигравшие российские футболисты ушли с высоко поднятой головой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Травма плеча может помешать Ковачичу выйти на матч со сборной России

Fatality: Сборная России проиграла Хорватии со счетом 4:3

ЧМ без Путина: Песков рассказал о графике президента во время игр сборной РФ

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем