Песков о проигрыше России на ЧМ: "Они умирали на поле"

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Пеков считает, что Россия в новом ЧМ-2018 сильно "выросла и возмужала" в футболе. Дальше сборная России будет покорять новые вершины, хоть и за пределами Чемпионата мира.

«Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими! И мы желаем успехов тем, кто остался в игре», - заявил после матча России и Хорватии пресс-секретарь президента России.

Матч между сборной России и Хорватии был напряженным. Никто до конца не верил, что россияне сдадут позиции и проиграют, но все же российской сборной не удалось выйти в финал. Несмотря на это, проигравшие российские футболисты ушли с высоко поднятой головой.