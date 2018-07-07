Умер украинский писатель и диссидент Левко Лукьяненко

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Сегодня, 7 июля, в Киеве умер украинский писатель, диссидент, бывший народный депутат Украины четырех созывов Левко Лукьяненко, один из авторов "Акта провозглашения независимости Украины". Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он добавил, что Левко Григорьевич всю свою жизнь боролся за свободу и независимость Украины.

Родные политика рассказали, что он умер на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Несколько лет писатель находился под присмотров врачей и отчаянно боролся за жизнь. Стремление жить помогло ему дотянуть до такого возраста. Левко Лукьяненко имел звание Героя Украины, был соучредителем Украинской Хельсинской группы, был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Он был убежденным диссидентом и борцом против СССР. Родился Лукьяненко в селе Хриповка Черниговской области. 9 лет служил в советской армии с 16-летнего возраста (1944-1953). После воинской службы окончил университет, стал членом Коммунистической партии, работал в райкоме партии. Уже тогда ему предвещали будущее в качестве хорошего политика.

Несмотря на членство в КПСС, Лукьяненко был непримиримым сторонником независимости Украины. За подпольную антисоветскую деятельность он был приговорен в 1961 году к расстрелу, но потом приговор был изменен на 15 лет лишения свободы. Отсидев весь срок полностью и выйдя на свободу в 1976 году, стал одним из основателей «Украинской хельсинкской группы». В следующем году его приговорили к 10 годам заключения и на 5 лет ссылки.

Вышел на свободу он в разгар перестройки, в 1988 году. Лукьяненко был кандидатом в президенты Украины. В 1991 году за его кандидатуру на пост президента проголосовали 4,5% избирателей. Лукьяненко является автором ряда книг публицистического характера, а также мемуаров. Президент Украины Порошенко отметил, что Л. Лукьяненко был символом украинского духа и одним из тех, чьими усилиями была получена независимость Украины. Порошенко добавил, что покойный был настоящим героем, а герои не умирают, они продолжают жить в сердцах и памяти.