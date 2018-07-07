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Дамба почти достроена: Украина будет технически способна подавать воду в Крым в 2018 году

Сегодня, 21:56

Начальник 2-го отделения управления Северо-Крымского канала сообщил сегодня, 7 июля, что дамба почти достроена: работы по реконструкции дамбы на Северо-Крымском канале выполнены на 80-90 процентов, и уже осенью 2018 года Украина будет иметь техническую возможность подавать воду в Крым.

При этом он подчеркнул, что подача воды будет возможна только после перехода Крыма под контроль Украины. Когда дамба будет достроена, открыть шлюзы и проделать все необходимые манипуляции для подачи воды – это дело 2-3-х дней.

Недавно президент Украины Порошенко заявил, поздравляя украинских военных моряков с праздником, что скоро украинские флаги будут подняты над крымскими городами.

Северо-Крымский канал до 2014 года обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. Он является самым длинным в Европе, начинается от Днепра и заходит в Крым в районе города Армянск. Заканчивается он немного не доходя до Керченского водохранилища. Канал был открыт в 1963 году.

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