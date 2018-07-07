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Посол Украины выразил протест австрийскому изданию за статью о Ялте

Сегодня, 21:14

Посол Украины Александр Щерба выразил протест австрийскому изданию Die Presse, в котором 3 июля была опубликована статья о туристической привлекательности Ялты. Протест дипломата газета напечатала 6 июня.

Украинский дипломат возмутился описанием туристических прелестей Крыма, и тем, что параллельно не упоминаются, например, крымский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет и находящийся сейчас в колонии за Полярным кругом, десятки арестованных крымских татар.

Он заявил, что подобная статья нарушает принципы нейтралитета австрийского государства, а также идет вразрез с решениями Европейского союза. Она находится как бы «в параллельной реальности».

По словам посла Украины, содержание статьи верное, но месседж – ошибочный. Поэтому, по его мнению, изданию должно быть стыдно за такую статью о Ялте.

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