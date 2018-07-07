Обнародованы характеристики новейшего российского «летающего радара»

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Самолёт А-100 способен одновременно «вести» до 300 целей, расположенных на дистанции до 650 км.

В активную фазу вступили испытания новейшего российского «летающего радара». Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100 поднялся в овздух в рамках новых задач, которые перед ним ставят инженеры конструкторского бюро. В сети накануне было обнародованы характеристики данной машины с учётом последних доработок. В частности, говорится, что А-100 приобрёл радипрозрачность. Для этого конструкторы использовали новейшие технологии обтекателей.

Также была повышена до 650 километров дальность нахождения воздушных или морских целей. Кроме того, удалось увеличить предельное количество целей, которые радар может сопровождать одновременно в радиусе действия. Теперь их число достигло 300. Также инженеры улучшили показатели скорости обработки информации.

Ранее мы писали, что ударный истребитель Су-34 признали лучшим в мире. Российская машина опережает конкурентов по целому ряду параметров.