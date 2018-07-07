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Дональд Трамп рассекретил личный номер мобильного

Сегодня, 19:39

Так он нарушает законы США. Белый дом настоятельно просит президента общаться с политиками в специальном ситуационном центре, где происходящее записывают.

Американскому правительству стало известно, что Дональд Трамп разговаривает с зарубежными коллегами по личному мобильному телефону. Таким образом президент рассекретил личный номер мобильного. Впервые об этом узнали в 2017 году, когда в канадских источниках опубликовали резюме беседы Трампа и Джастина Трюдо, премьер-министра Канады. Примечательно, что в администрации США никто не был в курсе подобных переговоров.

Предполагается, что Дональд Трамп проделывал это не первый раз, нарушая закон своей страны. Ему настоятельно порекомендовали проводить переговоры в специальном ситуационном центре. Журналисты отмечают небрежное отношение государственного лидера к любым переговорам, так как он даже не читает информационный бюллетень и всегда идет на встречу практически «вслепую».

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