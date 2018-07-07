КНДР осталась недовольна итогами переговоров с госсекретарем США

Сегодня, 19:31

Представитель МИД КНДР заявил, что его страна не приемлет точку зрения США на процесс денуклеаризации Северной Кореи.

КНДР осталась недовольна итогами переговоров с госсекретарем и выражает сожаление по поводу «попыток давления» на Пхеньян. По итогам двухдневного визита госсекретаря США Майка Помпео МИД КНДР считает, что США предъявляет к ним односторонние требования, вследствие чего решимость северокорейской стороны в процессе денуклеаризации может поколебаться.

На саммите в Сингапуре Дональд Трампа и Ким Чен Ын 12 июня зафиксировали стремление Пхеньяна в перспективе полностью избавиться от ядерного оружия. Конечно, от такого совместного заявления до четкого плана действий – огромная пропасть, и сейчас идет торговля по каждому пункту плана. Чего добивается северокорейская сторона, каковы ее реальные требования, мы скоро узнаем. А громких заявлений и недовольств будет еще немало.

Сегодня Майк Помпео по итогам переговоров в Пхеньяне заявил, что в переговорном пункте Пханмунджом на границе между Северной и Южной Кореями будет проведена американо-северокорейская встреча по вопросу возвращения на родину останков американских солдат. Ориентировочная дата такой встречи – 12 июля.